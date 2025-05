Casa pega fogo e a suspeita é de incêndio criminoso, na Grande BH

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combateu, na manhã desta quinta-feira (29/5), um incêndio em uma casa no bairro Itacolomi, em Sabará (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é que a origem das chamas seja criminosa.

A corporação foi chamada às 8h20 para o incêndio em uma residência localizada na Rua São João Del Rei, próximo à Creche Nanci. No chamado, segundo o 2º Batalhão de Bombeiros Militar, o solicitante disse que havia muito fogo e fumaça no local e que tentava retirar caminhões das proximidades.

Os bombeiros informaram que o volume das chamas ameaçava barracões vizinhos e caminhões estacionados nas proximidades da residência. O fogo foi controlado depois de 1h30 de combate. Não há informações sobre os danos paralelos.

Nenhuma pessoa se feriu. O CBMMG suspeita que o incêndio tenha sido criminoso. Aos militares, porém, o solicitante informou que não viu nenhuma pessoa se aproximando ou ateando fogo à residência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil foi acionada e é aguardada no local para investigar as causas e circunstâncias do fogo. A Polícia Militar também acompanha a ocorrência.

Matéria em atualização