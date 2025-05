Três casas pegam fogo em BH neste domingo (18/5)

Três incêndios residenciais foram combatidos pelos bombeiros em Belo Horizonte até o final da tarde deste domingo (18/3). Os incidentes aconteceram nos bairros Padre Eustáquio, na Região Noroeste; Alto Vera Cruz, Região Leste, e no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Região Centro-Sul da capital. Pelo menos um deles foi criminoso.

Às 9h30, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Militar foram acionados depois que uma casa começou a pegar fogo, na Rua Doutor Brochado, no bairro Alto Vera Cruz. De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher, de 33 anos, ateou fogo na casa depois de ser expulsa pela proprietária do imóvel.

Aos policiais, a dona do imóvel, de 67 anos, contou que a mulher era sua inquilina há dois anos e sempre pagou corretamente o aluguel. Porém, segundo ela, há quatro meses ela promovia festas com drogas e bebidas, levava muitas pessoas à casa e parou de pagar a taxa mensal. Com isso, a idosa a expulsou da residência e, não aceitando a situação, a mulher ateou fogo na casa.

Ela foi resgatada com sintomas de inalação de fumaça e levada para atendimento médico no Hospital João XXIII sob escolta policial. Conforme a Polícia Civil, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de incêndio e ficou à disposição da Justiça.

A Defesa Civil realizou uma vistoria de risco e constatou que uma das paredes de um dos quartos ficou com trincas e desplacamento de reboco. Os demais cômodos foram afetados pelo calor excessivo e fuligem. Ainda conforme os registros, houve perda parcial de mobílias e danos nas redes elétricas.

Não foi registrado dano estrutural, mas a proprietária do imóvel foi orientada sobre ações de reparo e mitigação de riscos. Após as intervenções, o imóvel poderá ser novamente habitado.

Nossa Senhora de Fátima

No início da tarde, por volta de 13h20, os bombeiros foram acionados para incêndio em uma casa no Beco Canaã, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Segundo os bombeiros, a casa pertencia a um conjunto de casas coladas umas nas outras. O fogo foi rapidamente controlado não houve feridos. As áreas mais afetadas foram a sala, cozinha e o quarto da casa.

Em vistoria no local, a Defesa Civil informou que foram constatadas trincas e desprendimento do revestimento dos cômodos mais afetados, além de fuligens acumuladas nas paredes e danos no sistema de cabeamento elétrico.

Conforme os registros, foi oferecido à moradora um abrigo público temporário, mas ela preferiu ficar na casa de parentes. Como medida de apoio, a Defesa Civil disponibilizou a ela uma cesta básica, três cobertores, três colchonetes e um conjunto de lençóis.

De acordo com o CBMMG, há a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e não há informações sobre a dinâmica do incêndio. O caso não foi registrado pela Polícia Militar.

Padre Eustáquio

Nos primeiros minutos do dia, às 00h05, um incêndio foi registrado em uma casa na rua Rio Pomba, no Bairro Padre Eustáquio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foi encontrada nenhuma vítima no imóvel e o fogo foi controlado em cerca de uma hora.

A Defesa Civil visitou o local ainda durante a madrugada mas, devido à grande quantidade de fuligem, fumaça densa e calor residual, não foi possível avaliar o imóvel. Nenhum responsável pela casa foi localizado. Durante a manhã, o órgão retomou a tentativa de avaliação, mas também não encontrou o responsável e a casa estava fechada. Uma nova vistoria está programada para às 9h da manhã de segunda-feira (19/5).

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência também está em andamento e não há informações sobre perícia.