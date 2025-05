Incêndio atinge cobertura no bairro Funcionários, em BH

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais combate, na manhã desta sexta-feira (16/5), um incêndio em um apartamento de cobertura no bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As chamas começaram durante a madrugada e seguem às 7h.

O incêndio atinge o último andar de um prédio na Rua Rio Grande do Norte.



Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

A faixa da direita da rua está bloqueada no quarteirão do número 888 para o acesso do caminhão de combate a incêndio dos bombeiros.

Em nota, a Defesa Civil de Belo Horizonte informou que a avaliação dos danos e definição das medidas necessárias serão realizadas em vistoria no apartamento ainda nesta sexta-feira, assim que o local resfriar.

Veja imagens do combate ao incêndio:

O incêndio atingiu o pavimento da cobertura do prédio. A faixa da direita da pista está bloqueada. Os bombeiros combatem às chamas na manhã desta sexta-feira.

Matéria em atualização