Mais de 400 clientes ficam sem luz por causa de incêndio em Juiz de Fora

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combate, na manhã desta quarta-feira (14/5), um incêndio em um restaurante no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

A corporação foi acionada às 8h08 e, chegando ao local, se depararam com o estabelecimento tomado pelas chamas. Informações preliminares indicam que não há feridos.

Às 9h, os bombeiros já realizavam o rescaldo do incêndio. Até o momento, não se sabe o que teria provocado o fogo.

Imagens no momento do incêndio mostram que a fiação elétrica da rua foi atingida. Em nota, a Cemig afirmou que cerca de 450 clientes estão sem o fornecimento de energia. "Equipes da companhia já se encontram no local e, neste momento, aguardam os bombeiros terminarem de apagar o fogo para realizarem o trabalho de reparo na fiação", informou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização