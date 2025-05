BH: dupla invade banco em obras e furta fiação elétrica na Pampulha

Dois homens foram presos depois de serem flagrados invadindo e furtando a fiação elétrica de um banco em obras, na madrugada desta terça-feira (13/5). O caso aconteceu na Avenida General Olímpio Mourão Filho, no bairro Itapoã, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

A ação foi registrada por câmeras do Centro Integrado de Operações da Guarda Civil Municipal (GCM) por volta das 2h. Nas imagens do Olho Vivo, é possível ver os suspeitos arrombando a porta de entrada e entrando no imóvel.

Segundo a GCM, uma viatura foi deslocada para o local e os agentes localizaram os homens a poucos metros do banco. Com eles, foram apreendidos um saco com diversos fios de cabeamento de antena de televisão, além do cadeado que trancava o tapume da obra.

Os suspeitos negaram o crime. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil da capital, que segue com o caso.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os dois homens, de 31 e 35 anos, foram conduzidos à delegacia, ouvidos e autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e, após os procedimentos, ficaram à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. Durante a abordagem policial foram apreendidos um pé de cabra, um cadeado violado e um saco contendo fios de TV a cabo.

