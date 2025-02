Câmeras do Olho Vivo localizam suspeitos de homicídio em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens suspeitos de cometer um homicídio, em Ubá (MG), na Zona da Mata, em 30 de janeiro foram presos pela Polícia Civil, na última sexta-feira (31/1), em Juiz de Fora. Os suspeitos têm 27 e 34 anos.

Segundo as investigações a vítima já vinha sendo ameaçada por um dos suspeitos. Após cometerem o crime, os investigados fugiram para Visconde do Rio Branco, seguindo posteriormente para Juiz de Fora, com a intenção de chegar ao Rio de Janeiro, onde se esconderiam.

Com o auxílio do sistema de videomonitoramento Olho Vivo de Ubá, e também um trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, os suspeitos foram localizados e presos nas proximidades da rodoviária de Juiz de Fora.

No momento da prisão os dois suspeitos vestiam as mesmas roupas do dia em que cometeram o crime. Eles não tinham documentos de identificação e foram conduzidos à Delegacia Regional em Juiz de Fora, sendo encaminhados ao sistema prisional na sequência.

