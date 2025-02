Câmeras de segurança flagram assassinato de desaparecido no Centro de BH

Um homem de 29 anos, dado como desaparecido e que vivia em situação de rua, foi morto a facadas a céu aberto, no Centro de Belo Horizonte, no início da tarde desse domingo (2/2). Imagens da ação foram registradas por câmeras de segurança e serão utilizadas na investigação policial.

Enquanto realizavam uma patrulha pela Avenida Santos Dumont, na região Centro-Sul da cidade, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por pedestres que haviam visto o corpo. Eles fizeram sinal para que a guarnição parasse e alegaram que havia um homem caído ao solo, sangrando, na Rua Espírito Santo.

No tempo em que os policiais se deslocavam ao local, receberam na rede de rádio que outra pessoa teria denunciado a ocorrência pelo disque-denúncia. Ao chegar à cena, os policiais encontraram o homem no chão da calçada e sem sinais vitais aparentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a médica de plantão constatou o óbito do homem, cujo corpo foi removido pelo Rabecão e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo tinha uma perfuração de faca no pescoço. Os policiais também encontraram dois socos ingleses no local, utilizados no crime, além de um boletim de ocorrência no bolso da vítima, que continha os dados do homem, identificado como Yuri Gilvan de Castro Barbosa. Porém, não foi divulgado se a ocorrência registrada tem relação com o homicídio.

Os militares iniciaram as buscas por informações nos arredores e constataram que o circuito de câmeras do Olho Vivo, sistema de vigilância e segurança em Belo Horizonte, e do Hotel Nacional, localizado na Rua Espírito Santo, flagraram o momento do ataque. As imagens foram recolhidas e serão utilizadas na investigação da PCMG.

Enquanto registravam a ocorrência, os militares encontraram uma queixa de desaparecimento do homem.

Até o momento, a arma do crime e o suspeito não foram localizados. As investigações seguem com a Polícia Civil.