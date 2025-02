Idoso morre atropelado enquanto pedalava com o filho em rodovia de Minas

Um idoso de 70 anos morreu atropelado enquanto pedalava na rodovia LMG-740, no município de Lagoa Grande, no Noroeste de Minas Gerais. O atropelamento foi testemunhado pelo filho da vítima, que o acompanhava, na noite desse sábado (1º/2).

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) foi acionada às 23h para atender à ocorrência na altura do quilômetro 23 da rodovia. Ao chegar ao local, os militares encontraram o ciclista caído sobre a pista de rolamento, sem sinais vitais aparentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu ao chamado para atendimento e constatou a morte do idoso no local. A médica de plantão constatou que o homem teve lesões no crânio e no rosto, além de uma perfuração no tórax.

O filho do idoso, de 35 anos, relatou aos policiais que os dois pedalavam na rodovia quando um carro atingiu o pai na bicicleta e fugiu do local.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) constatou que algum veículo colidiu na traseira da bicicleta e fugiu do local, sem prestar socorro à vítima.

Após as análises, o corpo foi retirado do local pela Funerária Bom Pastor. Já os pertences da vítima foram entregues ao filho do idoso, presente no registro da ocorrência.

As investigações seguem com a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Presidente Olegário.