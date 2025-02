Defesa Civil emite dois alertas severos no celular de moradores de BH

O temporal que atinge Belo Horizonte no início da tarde deste domingo (2/2) levou a Defesa Civil Municipal a emitir dois alertas severos em um intervalo de meia hora para moradores da Região da Pampulha. O primeiro aviso foi motivado pelo bloqueio das avenidas Vilarinho e Álvaro Camargos, enquanto o segundo foi pelo mesmo risco na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha.

Às 11h53, o aviso era relacionado à Avenida Vilarinho, que foi interditada devido ao alto risco de transbordamento do córrego Vilarinho ao longo da tarde. Já a Avenida Álvaro Camargos foi bloqueada pelos riscos de transbordamento das águas do Córrego do Nado.

Já o segundo aviso foi emitido às 12h23 sobre a Regional Pampulha. No local, a Avenida Heráclito Mourão de Miranda foi bloqueada pelo risco de transbordamento do córrego Ressaca.

Outras vias da capital também foram bloqueadas pelo mesmo motivo: a avenida Francisco Sá, na regional Oeste; e a Avenida Prudente de Moraes, na região Centro-Sul.

Mais cedo, o órgão emitiu alerta de pancadas de chuva na capital mineira, com possibilidade de chuva de até 70 mm, raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de segunda-feira (3/1).

Bairros da capital mineira já registram intercorrências pelas chuvas. Os bairros Camargos e Alípio de Melo, nas regiões Noroeste e Pampulha, registram inundações, enquanto uma árvore caiu nesta manhã na Rua Luiz Carlos Ribeiro, no bairro Teixeira Dias, na regional do Barreiro.

Emissão de alertas



Os belo-horizontinos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público da Defesa Civil municipal no WhatsApp. No restante do estado, a Defesa Civil emite alertas sonoros nos aparelhos telefônicos em situações de perigo.