Mulher bebe demais, se desequilibra e cai em lagoa

Uma mulher de 55 anos foi resgatada pelos bombeiros depois se desequilibrar em um barranco e cair em uma lagoa, no Bairro Barreiro, município de Araxá, no Triângulo Mineiro, na manhã deste sábado (1º/2). Antes do acidente, ela teria ingerido bebida alcoólica.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 11h45 para resgatar a mulher, que estava às margens da lagoa.

Conforme a corporação, um casal saiu do carro em que estava e foi a uma área de passeio próxima às margens da lagoa, localizada em frente ao clube Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) do município.

Segundo relatos, ambos haviam ingerido grandes quantidades de bebidas alcoólicas e, em dado momento, a mulher se desequilibrou.

A mulher rolou pelo barranco até a margem da lagoa, ficando parcialmente submersa e se agarrando em galhos, de acordo com os bombeiros. Pessoas que passavam pelo local flagraram a cena e correram para prestar socorro. Elas conseguiram afastá-la da água, mas não da área de risco, e a guarnição foi acionada.

Os bombeiros, então, realizaram o salvamento da mulher e a encaminharam, juntamente do companheiro, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá, onde receberam atendimento médico. A mulher apresentou leves escoriações e ambos foram liberados.