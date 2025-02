Bombeiros encontram corpo boiando na Lagoa da Pampulha, em BH

Um corpo ainda não identificado foi encontrado boiando nas águas da Lagoa da Pampulha, no Bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte, no início da tarde desse sábado (1°/2).

Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foram acionados para dar suporte a uma viatura da Polícia Militar (PMMG) por volta de 12h50, quando uma suposta vítima foi vista boiando na lagoa.

Segundo os bombeiros, o corpo aparentava ser de uma pessoa idosa, mas não possuía sinais de violência.

A Polícia Civil (PCMG) realizou a perícia e informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames de necropsia e identificação. "Assim que as informações forem descobertas, serão divulgadas".

A Polícia Militar foi consultada pela reportagem para mais detalhes da ocorrência, mas ainda ate a publicação do texto, não havia registros.

O corpo foi removido do local para o Rabecão e a Polícia Civil segue com as investigações.