Motoristas reclamam do reajuste dos combustíveis em BH

Fevereiro começa com aumento no preço dos combustíveis, levando o motorista a ficar de olho nas placas informativas dos postos, comparar valores e se manter atento para economizar. Conforme constatou o Estado de Minas na manhã deste sábado (1), primeiro dia em vigor dos novos preços, os motoristas se mostram entre irritados com o reajuste e surpresos. "E isso é hora de aumento de combustível? Agora, vai subir tudo, principalmente os alimentos que já estão em alta", disse o polidor de automotivos, Rodney Alexandre Gregório, que trabalha no Bairro Estoril, na Região Oeste de BH e mora em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





No posto onde Rodney abasteceu, no Bairro Santa Efigênia, o litro da gasolina subiu R$ 0,10, passando de R$ 6,09 para R$ 6,19. Nesse posto de bandeira Petrobras, o etanol subiu na mesma escala, e agora custa R$ 4,69, enquanto o diesel, com aumento determinado pela Petrobras, aumentou R$ 0,30 em média



SURPRESA

O reajuste anunciado ontem deixou muitos motoristas surpresos - e indignados. "Uai! Aumentou? Não sabia, não! Gente, não pode! Os alimentos vão subir de preço, devido ao transporte", reclamou Rogério Pereira Fuzineli, morador do Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul. Já o motoboy João Victor Alves, de 21, morador do Bairro Serra, na mesma região, lamentou o aumento. "Complicado", resumiu a situação. "Abasteci ontem, para aproveitar o preço, mas estou aqui no posto de novo, pois 'rodo' muito", avisou o jovem.



Na Via Expressa e em outros corredores de tráfego pesado de BH, o preço dos combustíveis tem muitas variações de preço. O litro do diesel pode ser encontrado com mais de R$ 0,20 de diferença (R$ 6, 39). Então, a dica é o motorista ficar de olho para economizar.







Na contramão dos aumentos, um posto na Avenida Tereza Cristina, 1.600, no Bairro Padre Eustáquio, inovou e não aumentou o preço da gasolina, do etanol, nem do diesel. "A ordem veio do proprietário do posto" , disse um funcionário. Ao abastecer seu veículo com etanol, a maquinista Bruna Daniele Vieira da Cruz economizou cerca de R$ 8. "Já está bom, pois a vida está cara e com inflação", afirmou. Seguindo para Sorocaba (SP), em veículo abastecido com diesel, o motorista Nilton Oliveira Martins gostou da iniciativa do posto Quick. "É um respeito com o consumidor".



REAJUSTES

Conforme divulgou a Petrobras, a venda de diesel A para as distribuidoras passou a ser, em média, de R$ 3,72 por litro, um aumento de R$ 0,22 por litro. “Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20 /litro, uma variação de R$ 0,19 a cada litro de diesel B”, informa a estatal.

A nota divulgada pela estatal esclarece o seguinte: “Desde 2023, esse é o primeiro ajuste nos preços de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras. O último ajuste ocorreu em 27/12/2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em 21/10/2023. Considerando o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel em R$ -0,77/ litro, uma redução de 17,1%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ -1,20/ litro ou 24,5%.”

Ao valor, se somam impostos federais e estaduais, além das margens de lucro das distribuidoras e dos postos de gasolina. No final da conta, o preço final ao consumidor fica em torno de R$ 6,17 (diesel S10). Importante ressaltar que, além da alta nas refinarias da Petrobras, o diesel vai ficar mais caro devido ao aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Então, é preciso somar mais R$ 0,06 por litro de óleo diesel.

O aumento na gasolina e etanol se deve ao reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) determinado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O aumento do ICMS é de R$ 0,10 por litro de gasolina, e R$ 0,06 por litro de diesel, com vigência a partir de hoje.

O último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro do diesel S10 no Brasil foi R$ 6,17; em Minas Gerais, a média foi de R$ 6,05; e em Belo Horizonte, R$ 5,95. Já o diesel S500 (com maior concentração de enxofre) tinha preços médios de R$ 6,09 no Brasil; R$ 5,95 em Minas Gerais; e R$ 5,83 em BH.