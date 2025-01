O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado na tarde desta quarta-feira (1°/1) para atender a uma ocorrência de pessoas ilhadas em um posto de gasolina na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, no Bairro Guanabara, em Contagem, na Grande BH.





De acordo com os militares, as pessoas estavam dentro de carros na via que foi tomada pelas águas da chuva. Quando chegaram ao local, as equipes perceberam que vários veículos tiveram pane mecânica por causa do contato com a água.





Não houve vítimas. Muitos ocupantes conseguiram sair dos automóveis quando o nível da água começou a diminuir.

Segundo a Defesa Civil Municipal, entre 15h20 e 18h20, choveu 80,6 mm em Contagem.