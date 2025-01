A chuva deixa ruas e avenidas com muita água na pista

BH registrou chuva forte nesta quarta-feira (1/1). De acordo com a Defesa Civil Municipal, em três horas, das 15h20 às 18h20, a Regional Noroeste foi a que teve maior volume de precipitações, com 47mm, o que representa 14.2% do esperado para todo o mês de janeiro, cuja média climatológica é de 330,9mm.





A mesma regional também é a que registrou o maior acumulado de chuvas neste primeiro dia do ano, com 55mm, o que representa 16.6% do esperado para janeiro.





Veja o acumulado de chuvas, entre 15h20 até 18h20, por regional:

Barreiro: 35.1 (10.6%)

Centro Sul: 30.0 (9.1%)

Leste: 37.8 (11.4%)

Nordeste: 18.6 (5.6%)

Noroeste: 47.0 (14.2%)

Norte: 6.0 (1.8%)

Oeste: 34.2 (10.3%)

Pampulha: 8.4 (2.5%)

Venda Nova: 1.0 (0.3%)

Veja o acumulado de chuvas em janeiro até 18h20, por regional:

Barreiro: 47.4 (14.3%)

Centro Sul: 32.7 (9.9%)

Leste: 49.4 (14.9%)

Nordeste: 28.0 (8.5%)

Noroeste: 55.0 (16.6%)

Norte: 21.8 (6.6%)

Oeste: 42.8 (12.9%)

Pampulha: 19.4 (5.9%)

Venda Nova: 17.0 (5.1%)

Média Climatológica de janeiro 330,9 mm (INMET, 1991-2020) Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)





Alerta





Mais cedo, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta para chuvas fortes e até granizo para a capital. Vale destacar que todas as regionais de Belo Horizonte estão sob alerta para risco geológico, que se estende até sexta-feira (3/1).





Com a chuva ganhando força, o órgão reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

A Defesa Civil também orienta redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem acionar o órgão pelo telefone 199 imediatamente.