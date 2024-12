A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico forte para todas as nove regionais da cidade. O aviso foi dado em decorrência dos volumes de água registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas na semana da virada do ano. O comunicado é válido até a próxima sexta-feira (3/1).

Segundo a Defesa Civil, está prevista chuva acumulada de 70 mm em 72 horas em toda a capital, nas regionais do Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Nordeste, Pampulha, Venda Nova, Norte, Nordeste e Leste.

É recomendado prestar atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos e ter cuidados com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.

Todas as nove regionais da cidade estão sob alerta de risco geológico forte Defesa Civil de Belo Horizonte

Caso algum dos sinais seja observado, a instrução é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil, no número 199. Em caso de emergência, chamar também o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.

Neste ano, todas as regionais da capital já ultrapassaram a média histórica de dezembro. No Barreiro, o volume de chuva registrado em dezembro é de 435,1 milímetros, ou seja, 128,3% da média do mês. A média climatológica de dezembro é de 339,1 milímetros.

Acumulado de chuva em dezembro até 5h37 do dia 30/12/2024:



Barreiro: 435,1 (128,3%)

Centro Sul: 441,0 (130,1%)

Leste: 448,2 (132,2%)

Nordeste: 466,4 (137,5%)

Noroeste: 421,6 (124,3%)

Norte: 442,4 (130,5%)

Oeste: 443,6 (130,8%)

Pampulha: 416,0 (122,7%)

Venda Nova:425,2 (125,4%)

De acordo com a Defesa Civil, é necessário se atentar aos seguintes sinais de deslizamento:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estofados

Estalos

Dicas para manutenção de muros

Verifique periodicamente: Faça inspeções regulares para identificar fissuras, rachaduras ou inclinações anormais

Evite o acúmulo de água: Garanta que a água da chuva escoe adequadamente, pois a infiltração pode enfraquecer a estrutura

Conserte fissuras: Pequenas rachaduras podem ser sinal de problemas maiores no futuro, por isso, trate-as com atenção

Contrate profissionais: Em caso de muros com danos aparentes, é recomendável consultar um engenheiro para avaliar a estrutura e recomendar medidas de reforço

Evite sobrecarga: Não coloque peso excessivo sobre o muro, como vasos ou outros objetos pesados, que podem comprometer sua estabilidade

Emissão de alertas

Os belo-horizontinos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.