Um acidente entre um caminhão e um carro matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas na tarde deste domingo (29/12) na BR-135, próximo à cidade de Buenópolis, na Região Central de Minas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida frontal aconteceu no quilômetro 507 da rodovia.





No momento do acidente, três pessoas estavam dentro do veículo de passeio. Uma delas ficou presa às ferragens e morreu no local.

As outras duas, um adulto e uma criança, foram socorridas com vida por uma ambulância da cidade de Buenópolis. O estado de saúde das vítimas não foi informado.





Já no caminhão, os dois ocupantes tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital de Bocaiuva.

O Corpo de Bombeiros Militar atuou na retirada da vítima presa às ferragens e prestou suporte no atendimento às pessoas feridas.