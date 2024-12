Às vésperas do fim do ano, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside, neste domingo (29), na Catedral Cristo Rei, em BH, missa solene de abertura do Ano Pastoral Jubilar dedicado ao “Ano Santo”, convocado pelo papa Francisco. Em 2025, será realizado na Igreja Católica em todo o mundo o Jubileu da Esperança. No templo localizado na Região Norte da capital, estão presentes cerca de 2,4 mil fiéis, os cinco bispos auxiliares da Arquidiocese de BH e dezenas da padres e seminaristas.

Celebrando também os 2025 anos do nascimento de Jesus, o Jubileu foi oficialmente inaugurado em 24 de dezembro, pelo sumo pontífice. Ele presidiu a missa seguida do rito da Abertura da Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro.

Antes da missa solene, dom Walmor conduziu o rito de abertura do Jubileu. “Este é um momento importante, pois indica um caminho novo, de renovação espiritual. Devemos, como peregrinos da esperança, colocar Cristo no centro de nossa vida e não apenas como uma referência“ disse o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Ele lembrou que muitas guerras nascem no coração do ser humano. "Então, precisamos cuidar de nosso coração."

A partir da missa de hoje, iniciada às 10h30, os fiéis são convidados a peregrinar às igrejas jubilares da Arquidiocese de BH (15 santuários e duas basílicas), um dos exercícios indicados para se alcançar a graça da indulgência plenária, conforme divulgado. “Aqueles que cumprem os exercícios essenciais para se alcançar a graça da indulgência plenária, se verdadeiramente arrependidos de seus pecados, libertam-se da pena que é consequência do mal praticado e que precisa ser cumprida quando a alma chega ao purgatório" informa a Arquidiocese de BH.





Entre os exercícios que podem levar o fiel a alcançar a indulgência plenária no Ano Santo 2025 estão as peregrinações às portas santas, abertas pelo papa Francisco nas basílicas de Roma, ou às igrejas jubilares, definidas pelos arcebispos e bispos titulares de cada arquidiocese ou diocese.

Fé e esperança

Presente à celebração eucarística, o padre Filipe Gouvêa, vigário episcopal para Ação Pastoral e coordenador das ações do jubileu na Arquidiocese de Belo Horizonte, informou que se trata também de uma preparação, da Igreja, para o Jubileu da Redenção, que marcará, em 2033, os dois mil anos da morte de Jesus. "O Jubileu fortalece nossa fé e as virtudes que nos conduzem a Deus", afirmou padre Filipe.

Os amigos Carlos Augusto Perini, vendedor, e Adrian Júnio Pereira da Silva, operador de produção, vieram de Ibirité, na Grande BH. "Essa celebração nos enche de esperança", disse Carlos Augusto, enquanto Adrian vê, no Jubileu, o momento de fortalecimento da fé católica.

Carlos Augusto Perini e Adrian Júnio Pereira da Silva vieram de Ibirité, na Grande BH Leandro Couri/EM/D.A Press



O casal de missionários da comunidade Católica Shalom, Raniere de Paula Ferreira Pio e Luana de Freitas Pio levou as filhas Maria Laura, de 3 anos, e Maria Valentina, de 1 ano. "O mundo está muito conturbado. Precisamos, cada vez mais, de Deus", orientou Luana.

Luana de Freitas Pio levou Maria Valentina de 1 ano Leandro Couri/EM/D.A Press



Igrejas jubilares

Na Arquidiocese de Belo Horizonte, são igrejas jubilares, conforme decreto do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo: Catedral Cristo Rei, Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade - Padroeira de Minas Gerais, em Caeté, os santuários arquidiocesanos Santíssima Eucaristia (Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem), São Judas Tadeu, Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, São Paulo da Cruz (Barreiro), São José (Igreja São José), da Saúde e da Paz (Padre Eustáquio), São Francisco de Assis (Igreja da Pampulha e Nossa Senhora de Fátima, Basílica Nossa Senhora de Lourdes e Basílica Santo Cura D’ars, em BH.

E mais: Santuário Arquidiocesano Senhor Bom Jesus do Bonfim, em Bonfim, Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, em Brumadinho, Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem e Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, em Santa Luzia, Santuário Arquidiocesano Santo Antônio, em Sabará, Santuário Arquidiocesano Schoenstatt Tabor da Liberdade, em Confins, e Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Saúde, em Lagoa Santa.





Indulgência plenária

Para alcançar a indulgência plenária peregrinando às igrejas jubilares, o fiel precisa ainda buscar o Sacramento da Confissão (confissão individual), receber a Sagrada Eucaristia e rezar pelas intenções do Papa Francisco. Segundo a Arquidiocese de BH, as igrejas jubilares são convidadas a desenvolver programação especial para o Ano Santo de 2025, “com o objetivo de acolher os fiéis que buscam vivenciar o exercício espiritual da peregrinação, um dos chamados do Ano Santo dedicado à esperança”. Informações sobre endereços no site da Arquidiocese de BH.





Significado

Convocado pelo papa Francisco a partir da bula “Spes non confundit” (A esperança não engana), o Ano Jubilar 2025 é inspirado pelo tema “Peregrinos da Esperança”. Na tradição da Igreja Católica, jubileu é um tempo especial de graça, conversão e renovação espiritual.

Em todo o mundo, os fiéis são chamados a refletir sobre o valor da esperança em um mundo marcado por inúmeros desafios e incertezas, e a fazer uma peregrinação – caminhada interior em busca de renovação e encontro com Deus. O Jubileu da Esperança, que terminará em 28 de dezembro de 2025, também incentiva a solidariedade, a paz e o perdão, enquanto os peregrinos são convidados a testemunhar a fé com esperança e a viver um “Ano Santo”.

