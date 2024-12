O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lamentou a morte de três mulheres vítimas de um desabamento no bairro Paraíso, região Leste, nesse sábado (29/12). Durante toda a última semana, a capital mineira passou por chuvas fortes que comprometem as condições do solo e aumentam a chance de deslizamentos em áreas de encosta.

“O dia de hoje é de dor e luto para todos nós, belo-horizontinos. Os efeitos da chuva intensa desta semana interromperam três vidas no desabamento de uma casa, no bairro Paraíso. (...) Lamento profundamente o falecimento de Maria de Fátima Santiago, Tânia Lúcia Ferreira Santiago e Mari Helena Ferreira, e presto minha solidariedade aos familiares e amigos”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.

Fuad ainda ressaltou que a prioridade do momento é garantir a segurança dos moradores da região e evitar novas tragédias. “As chuvas devem continuar ao longo dos próximos dias; portanto, quem mora em áreas de risco deve buscar um local seguro ou um dos abrigos da prefeitura”, frisou.

A residência que desabou estava em uma área de encosta perto do Córrego dos Joões, que se conecta com o Córrego do Navio e deságua no Ribeirão Arrudas. A Defesa Civil vistoriou os imóveis do entorno e isolou quatro de maneira preventiva. Um deles foi isolado devido ao risco de colapso e desabamento de escombros.

No total, 30 militares do Corpo de Bombeiros trabalharam para encontrar as vítimas desde a tarde de sábado. Pela manhã deste domingo (29/12), os militares encerraram a operação de busca e descartaram a hipótese de uma possível quarta vítima do desmoronamento.

Segundo a corporação, todo o perímetro foi avaliado novamente, mas não foi encontrado indício ou vestígio de que haja alguém sob os escombros.

