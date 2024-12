Cidades do interior de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa até a próxima segunda-feira (30/12), informou a Defesa Civil do estado. Segundo o órgão, há alto risco de “alagamentos, enchentes, enxurradas e inundações”.

Até lá, as precipitações podem ultrapassar 90 milímetros a cada 24 horas em áreas do Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Chuvas intensas, com acumulados entre 50 e 90 milímetros, devem atingir as demais regiões do estado. A exceção são as porções ao norte das regiões do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, onde os volumes de chuva podem variar entre 5 e 50 milímetros.

Segundo a Defesa Civil, o estado já registrou oito mortes em decorrência das chuvas — número que supera o total registrado na última temporada, entre setembro de 2023 e março de 2024, quando seis pessoas morreram.

Receba alertas!

Os mineiros podem receber alertas meteorológicos diretamente no celular. Os interessados devem enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para o número 40199.

“Em casos de alertas extremos, a Defesa Civil utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas com mensagens de texto e avisos sonoros que interrompem qualquer conteúdo na tela do aparelho, inclusive no modo silencioso, garantindo que informações críticas cheguem à população em áreas de risco com cobertura 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio”, frisou o governo.

Veja orientações da Defesa Civil

1. Fique atento às orientações transmitidas pelos órgãos responsáveis e não subestime a força da água;

2. Não tente atravessar enxurradas;

3. Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

4. Redobre a atenção ao dirigir com mau tempo;

5. Não estacione veículos debaixo de árvores devido ao risco de raios e quedas;

6. Se você estiver ao ar livre e perceber raios, busque abrigo em um local seguro, longe de áreas abertas e árvores;

7. Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia da área afetada o mais rápido possível;

8. Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos;

9. Durante ventos fortes, mantenha-se afastado de janelas e objetos que possam ser levados pelo vento;

10. Não permaneça em piscinas, rios e lagos;

11. Não utilize aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica;

12. Em caso de emergências, ligue 190 (PMMG), 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

