Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nessa sexta-feira (27/12) mostra rachaduras na entrada do viaduto da Avenida Presidente Carlos Luz, na Pampulha, em Belo Horizonte. O viaduto, que passa sobre o Anel Rodoviário, está localizado próximo ao Shopping Del Rey. A área segue parcialmente isolada e é vistoriada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).







As imagens, gravadas por um pedestre, chamaram a atenção de motoristas e moradores da região. No vídeo, o autor alerta: "Aí depois não sabe por que acontece uma tragédia. Tudo rachado, de fora a fora. Olha aí, ó. Daqui a pouco vai pro chão".



Em resposta, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que equipes da Defesa Civil, da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e da Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) estiveram no local para avaliar a situação.

De acordo com a nota oficial, “a Cemig avaliou as condições de um poste que fica no local. Além disso, a Defesa Civil realizou uma vistoria e, como medida temporária, isolou a área afetada utilizando fita zebrada. O isolamento é em parte da calçada ao lado do viaduto, sem prejuízo ao tráfego de veículos, nos dois sentidos. A Suzurb também avaliou o local e já está tomando as medidas necessárias para recomposição do pavimento assim que houver condições climáticas favoráveis”.





