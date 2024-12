Prefeitura de BH anuncia desconto para o pagamento antecipado do IPTU 2025

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai conceder um desconto de 5% para quem pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de maneira antecipada em 2025. A taxa foi estabelecida por um decreto do prefeito Fuad Noman (PSD) publicado no Diário Oficial do Município neste sábado (28/12).

Apesar da publicação do decreto, ainda não foi divulgado o calendário de pagamento do IPTU e nem o percentual de reajuste da alíquota. Segundo a administração da capital mineira, novas informações serão divulgadas na segunda-feira (30/12).

Para o exercício financeiro de 2024 a prefeitura havia concedido um desconto de 6% no pagamento antecipado, sendo que o reajuste do imposto foi de 4,72% - pouco acima da inflação acumulada do período. Na época, o pagamento à vista pôde ser feito pelo contribuinte até o dia 31 de janeiro e o parcelamento, em até 11 prestações.

O valor total lançado com o IPTU foi de R$ 2,5 bilhões, e a expectativa de arrecadação era de R$ 2,1 bilhões considerando uma taxa de adimplência estimada em 84%. Ao todo, foram 770 mil imóveis com lançamento de IPTU e taxas em 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com dados mais recentes do painel de Cadastro de Imóveis da Secretaria Municipal de Fazenda, BH tem 884.293 imóveis registrados, sendo que 690 mil não possuem nenhum tipo de isenção de IPTU.