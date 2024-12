Chuvas fortes em BH no início do mês aumentaram o volume de água no Ribeirão Arrudas

Belo Horizonte e a região metropolitana devem ter chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais neste sábado (28/12), segundo previsão da Defesa Civil da capital mineira. O dia será de céu encoberto a nublado, com temperaturas variando entre 17°C e 25°C.

As precipitações, em diferentes regiões de Minas Gerais, devem ser intensas, de acordo com boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que afirma que as condições meteorológicas são favoráveis a chuvas de 50mm a 100mm por dia em áreas isoladas das regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Grande BH.

As chuvas que vêm atingindo a Grande BH têm gerado uma série de problemas aos moradores. Apenas nesta sexta-feira (27/12), uma cratera de cerca de dois metros de profundidade se abriu no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de BH; a queda de uma árvore de grande porte deixou cerca de 300 casas no Bairro Cachoeirinha sem luz por aproximadamente 11 horas; já na Vila Barroquinha, em Contagem, um jovem de 17 anos foi soterrado devido a um deslizamento de terra. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e socorrido pelo Samu. A Defesa Civil vistoriou o imóvel e o interditou devido ao risco de novos deslizamentos.

Durante a semana, outra jovem, de 15 anos, chegou a ser soterrada após uma casa cair no Conjunto Paulo VI, em BH. No Bairro Vila Jatobá, na Região do Barreiro, a força da água derrubou um muro e fez o chão do estacionamento de um supermercado ceder, fazendo com que carros fossem arrastados para dentro de um córrego.

Segundo a estação meteorológica referência da capital mineira, já choveu ao longo do mês 357,3mm. Esse volume é 5% acima do previsto para o mês de dezembro, que é de 339,1mm.