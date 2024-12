Uma cratera de aproximadamente dois metros de profundidade que se abriu numa rua do Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte, assustou moradores próximos e, segundo avaliação da Defesa Civil Municipal, apresenta perigo para veículos e pedestres. Na tarde desta sexta-feira (27/12), trabalhadores da Copasa estiveram no local e cobriram provisoriamente o buraco. Segundo a empresa, a erosão foi causada por um abatimento próximo ao ramal da ligação de esgoto.





Segundo informações da Defesa Civil de BH, uma vistoria realizada na noite de quinta-feira (26/12) na Rua Costa Monteiro, em frente ao número 157, constatou um processo erosivo de grande proporção na via pública, próximo à entrada de um imóvel. A medição dos técnicos é de que a cratera possui uma abertura de aproximadamente três metros, sendo a profundidade estimada em dois metros.





Ainda segundo o órgão, o risco de evolução da cratera é alto devido ao período de chuvas. Vale destaque que Belo Horizonte já bateu a média histórica de chuvas esperadas para o mês de dezembro.

Segundo a Copasa, as obras de recomposição da calçada e do asfalto próximos à cratera serão realizadas assim que as condições climáticas forem favoráveis. A BHTrans foi acionada e realizou a sinalização do buraco.