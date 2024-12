Os moradores que ficaram presos em suas casas devido ao desmoronamento de um imóvel de dois andares localizado no mesmo terreno no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, foram liberados na tarde desta sexta-feira (27/12).

Ao todo, nove pessoas em duas resistências passaram a manhã presos em casa, pois o desabamento do imóvel bloqueou a entrada comum do lote, e, também, porque o terreno estava energizado.

O desmoronamento do imóvel ocorreu pouco antes das 8h. Apenas por volta das 12h é que os fios de energia foram cortados e alguns moradores conseguiram sair. Também foi necessário que bombeiros abrissem acessos pelas paredes para liberar os moradores.

O imóvel de dois andares estava vazio durante o incidente e o desabamento não deixou vítimas. O proprietário, Marcos Antônio de Souza, conta que a edificação teria uma loja no andar inferior, alugada para uma marmoraria que abriria as portas no mês que vem, e uma casa no andar superior, já em fase de acabamento. “Graças a deus que não teve perda de vidas, é um conforto nessa hora”, desabafa.

Segundo Souza, foram investidos mais de R$ 100 mil na construção da loja, quem tem aproximadamente 150m². Ele afirma que não vai desistir do investimento. “Primeiro buscar força em Deus e depois reconstruir, porque nós, brasileiros, não desistimos nunca”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Defesa Civil, foi feita uma avaliação do imóvel e o proprietário foi notificado e orientado a tomar medidas para mitigar os riscos e providenciar a recuperação da área. Ainda segundo o órgão, os imóveis vizinhos não foram afetados pelo desabamento.