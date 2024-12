Três cidades das seis que registraram os maiores volumes de chuva entre a manhã de quinta-feira (26/12) e a de hoje (27) são de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município com maior acumulado de chuvas foi Maria da Fé, no Sul do estado, com 90,4 milímetros (mm).

Araxá, no Alto Paranaíba, ocupou o segundo lugar no ranking nacional, com 89,6mm. O volume, segundo o Inmet, é considerado muito alto para apenas 24 horas. O terceiro e quarto lugar na lista foram ocupados por cidades paulistas, mas o município de Monte Verde, também no Sul de Minas, ficou em quinto, com 76,2mm.





De acordo com o Inmet, 673 municípios podem enfrentar chuva intensa até 10h de sábado (28). As precipitações podem atingir 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm por dia. Já os ventos podem chegar a 60 km/h, além de apresentar baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.