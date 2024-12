Ao menos dois acidentes fecham faixas da BR-381, a rodovia Fernão Dias, em diferentes pontos na manhã desta sexta-feira (27/12). Em Lavras, no Sul de Minas, a pista sentido Belo Horizonte ficou fechada por cerda de uma hora.







No início da manhã de hoje, um acidente envolvendo uma carreta-cegonha e um carro fecha a faixa da esquerda no sentido Belo Horizonte. A batida aconteceu no quilômetro 600, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste. Não há previsão de liberação e não há engarrafamento no local.

No Sul de Minas, em Lavras, a pista está fechada no sentido BH devido a uma batida entre dois caminhões. Um deles está atravessado na pista em “L”. O efeito L ocorre quando o 'cavalo' freia, a carreta não acompanha e se desloca para o lado.





A fila de carros chegou a dois quilômetros. Ninguém ficou ferido. Por volta das 8h30, a pista foi liberada para o trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha as duas ocorrências.

