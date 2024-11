A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta terça-feira (19/11) o concurso público da PBH Ativos, empresa que apoia o governo municipal em políticas públicas com o intuito de viabilizar infra estruturas nas áreas de saúde, educação, iluminação pública, parques e desenvolvimento econômico.





Os candidatos com ensino médio completo poderão concorrer às duas vagas destinadas para técnicos administrativos. Já as vagas para analista administrativo, contábil, econômico financeiro e jurista exigem formação superior nas respectivas áreas, em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Para todos os cargos a carga horária é de 40 horas semanais.





Serão oferecidas 10 vagas com salários entre R$ 4.490,00 e R$ 8.230,00. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do IBGP, entre 09h do dia 09 de dezembro de 2024 e 16h do dia 10 de janeiro de 2025.





As taxas de inscrição são de R$ 85,00 para técnico administrativo, e R$ 125,00 para analistas. Pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser submetidos até às 16h do dia 11 de dezembro. O resultado da solicitação será divulgado até o dia 13/12/2024.





Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros (pretos ou pardos), preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo. Como a quantidade de vagas ofertadas é limitada, o edital informa que não será possível a aplicação de reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD). A medida pode ser alterada caso haja ampliação do número de vagas.





Será exigido dos candidatos conhecimentos de português e noções básicas de informática. Para as vagas destinadas ao nível técnico, também será cobrado raciocínio lógico. Aqueles que concorrem a vagas de ensino superior devem se preparar para responder questões acerca de suas áreas de formação.





As provas serão aplicadas em Belo Horizonte no dia 09 de fevereiro de 2025. O local exato da realização das provas serão disponibilizados em até 5 dias úteis antes da data de aplicação da prova.





Serviço:

Concurso - PBH Ativos





Inscrições: 09h de 09/12/2024 a 16h de 10/01/2025

Remuneração: de R$ 4.490,00 a R$ 8.230,00

Data da prova: 09/02/2025

Horário da prova: 08h15 às 12h15 (Analistas) e 14h15 às 18h15 (Técnico)

Local da prova: A ser divulgado





Para mais informações: novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=495