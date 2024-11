Estão abertas as inscrições para vagas de estágio do Programa Usiminas, que oferece oportunidades para estudantes de ensino superior e técnico em diversas unidades da empresa. O prazo para participar da seleção vai até 30 de novembro ou até que todas as 80 vagas sejam preenchidas.

As oportunidades estão disponíveis nas cidades mineiras de Ipatinga, Itatiaiuçu, Belo Horizonte, Betim, Santa Luzia, e em Guarulhos, Taubaté e Cubatão, em São Paulo. Em BH, serão abertas vagas para as áreas de Direito, Engenharias, Ciências da Computação e Sistemas de Informação.

Nesta edição, as vagas serão destinadas aos cursos de Administração, Engenharias, Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação, Tecnologias, além de diversas áreas técnicas (Metalurgia, Mecânica, Elétrica, Química, Administração). Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no site.

Requisitos

Estudante regularmente matriculado em curso superior correlacionados aos cursos da vaga

Estar cursando a partir do 3° período

Ter disponibilidade para estagiar na localidade escolhida

Disponibilidade para estagiar 6h/diárias

Etapas do processo seletivo

Cadastro Teste de Lógica Vídeo Entrevista Dinâmica em Grupo com RH Business Case Gestor Teste de Inglês Entrevista Final com Gestor Contratação

Toda a comunicação do processo será feita via e-mail e na plataforma Gupy. Fique de olho também no SPAM.