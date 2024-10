Mutirão de empregos do Verdemar acontece na próxima segunda-feira (28/10)

A rede de supermercados Verdemar oferecerá mais de 500 vagas – sem necessidade de experiência – para diferentes áreas em um mutirão de empregos na próxima segunda-feira (28/10), das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, Centro de Belo Horizonte.





As vagas são para atuação nas 16 lojas da rede na capital mineira e em Nova Lima, na Grande BH.





Além do mutirão, o Verdemar conta com recrutamentos diários. Eles acontecem de segunda à sexta, também das 8h às 17h, no mesmo local. O atendimento é por ordem de chegada, sem agendamento prévio.





Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (31) 99173-3418.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Serviço



Data: segunda-feira (28/10)

Horário: 8h às 17h

Local: Rua Rio de Janeiro, número 600, 8º andar, Centro de Belo Horizonte (próximo à Praça Sete)