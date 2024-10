A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com concurso público aberto para vagas em cargos técnico-administrativo da instituição. Ao todo, são 20 vagas para cargos de assistente em administração (nível médio de escolaridade), arquiteto-urbanista, fisioterapeuta, auditor e contador (nível superior de escolaridade). As inscrições ficam abertas até a próxima segunda-feira (21/10).

O regime de trabalho é de 40 horas semanais e de 30 horas semanais para o cargo de Fisioterapeuta. Os cargos especificados estão vinculados ao Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-administrativos em Educação da UFMG.

Para o cargo de nível médio (classe D), o vencimento básico é de R$ 2.667,19 e para os cargos de nível superior (classe E) o vencimento básico é de R$ 4.556,92. Os técnico-administrativos em educação receberão auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

Prova

O concurso será realizado em etapa única, com provas objetivas a serem realizadas em Belo Horizonte, no dia 17 de novembro. Serão 35 questões de múltipla escolha sobre conteúdos de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos de cada cargo, conforme grau de escolaridade exigido.

O comprovante definitivo de inscrição contendo horário e local de realização da prova estará disponível na página eletrônica do Concurso a partir do dia 11 de novembro, assim como a informação relativa ao atendimento ou não da solicitação de condição especial para candidatos com deficiência. O comprovante deve ser impresso e apresentado no local de realização da prova juntamente com o documento de identidade com foto.

Inscrições

Interessados devem se inscrever no site da Comissão Permanente do Vestibular (Copeve/UFMG). As regras do processo estão descritas no edital da seleção e no edital de retificação.

O valor da taxa, de acordo com a classificação dos cargos, será de R$165 para o nível superior (Classe E) e R$110 para o nível médio (Classe D). O boleto para pagamento da taxa de inscrição deve ser gerado na página da Copeve e quitado até 22 de outubro, conforme estabelecido no anexo I do edital.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A UFMG informa que o candidato deverá acompanhar a conclusão da sua inscrição pela página da Copeve, que será confirmada em até três dias úteis após a efetivação do pagamento do boleto bancário.