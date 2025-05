Influenciador é preso na Grande BH por maus-tratos a cães

Um influenciador digital de 25 anos foi preso após diversas denúncias de vizinhos por maus-tratos contra animais. Ele é suspeito de alimentar filhotes de cachorro com galinhas vivas, além de não fornecer ração nem água. Também há relatos de perturbação do sossego, com o uso de fogos de artifício durante o dia. O caso aconteceu no bairro Glória, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (5/5).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pelos vizinhos, mas não encontrou o proprietário no local. Algum tempo depois, a namorada do suspeito chegou sozinha à residência e conseguiu convencê-lo a receber os policiais. Ele aceitou se apresentar às autoridades apenas na presença de um advogado, que acompanhou toda a atuação.

Os policiais encontraram no quintal da casa dois cães, da raça cane corso, de aproximadamente quatro meses de idade. Conforme o boletim de ocorrência, eles estavam com as orelhas mutiladas e não havia potes de água ou ração no local.

A denúncia também informava que o homem havia alimentado os filhotes com galinhas vivas. Segundo os relatos, o influenciador comprou três galinhas e as jogou no quintal para que os cães as devorassem. A ação foi gravada e publicada nas redes sociais, que contabilizam mais de 800 mil seguidores. Os policiais estão em posse do vídeo e encontraram restos das galinhas mortas no lixo do quintal.

De acordo com a PM, os vizinhos também denunciaram o influenciador por perturbação do sossego. Segundo relatos, ele acionava bombas explosivas durante a tarde e à noite, além de apontar armas de fogo para moradores do prédio vizinho.

Na residência, foram encontradas 13 caixas de bombas explosivas, uma caixa de fogos de artifício, três réplicas de pistola airsoft, uma maleta para armazená-las e uma arma de choque, que, segundo os denunciantes, era usada para torturar os cachorros.

Ainda segundo a polícia, o influenciador promovia e fazia apologia à direção perigosa, registrando os atos em vídeos publicados nas redes sociais, inclusive com a presença de menores de idade. Ele também costumava filmar abordagens policiais rotineiras.

O homem recebeu voz de prisão e permaneceu em silêncio. A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMAmb) foi acionada e deixou os animais sob os cuidados da namorada do suspeito. O material apreendido e o homem foram encaminhados à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, em Belo Horizonte.