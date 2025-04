Polícia identifica dupla que abandonou cachorro vítima de maus-tratos em MG

Dois homens foram identificados, autuados e multados depois de abandonarem um cachorro Pinscher com sinais de maus-tratos em frente a uma clínica veterinária durante a madrugada de quinta-feira (24/4), em Ipanema, no Vale do Rio Doce.

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla foi vista abandonando o cachorro no local às 4h44. Os representantes da clínica encontraram o animal dentro de uma caixa de papelão, que estava coberta por uma tábua e um tijolo, impedindo sua saída.

Segundo a equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMAmb), que atendeu à ocorrência juntamente da Vigilância Sanitária, o animal estava desnutrido, ferido e apático. Ele ainda sofria risco de asfixia e estresse térmico.

Os suspeitos foram identificados e encaminhados ao grupamento da PMMAmb na cidade. Eles foram autuados pelo crime, receberam uma multa e a Polícia Civil segue com as investigações e providências legais cabíveis.

A ação foi flagrada por uma câmera de segurança

Ao Estado de Minas, o 3º Sargento Aguiar, da PM em Ipanema, informou que, como os suspeitos não foram pegos no momento do crime, não foi possível realizar a prisão em flagrante de delito.

Ainda segundo a PM, o animal segue em recuperação e sob cuidados veterinários.

