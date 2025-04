Corpo de mulher é encontrado em chamas em estrada de terra de MG

O corpo de uma mulher foi encontrado em chamas em uma estrada de terra em Governador Valadares, às margens da BR-259, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (23/4). A vítima ainda não foi identificada.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que um morador da região foi buscar água em uma mina e encontrou um corpo pegando fogo na Estrada Rancho Miura, cerca de 100 metros da entrada da via. Por vota das 7h, os militares encontraram o corpo ainda em chamas.

A Polícia Militar identificou que tratava-se do corpo de uma mulher e isolaram a área. Eles fizeram o controle das chamas com um jato de neblina leve, de forma a evitar a dispersão de vestígios e alteração do cenário, preservando a cena para os trabalhos da perícia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), apesar da combustão, foi possível perceber que o corpo estava com as vísceras expostas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo da vítima ao Instituto Médico-Legal (IML) de Governador Valadares.

Ainda não se sabe a identidade da mulher, o que teria motivado o crime ou a identidade de possíveis suspeitos. A ocorrência está em andamento.

