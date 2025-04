Colisão frontal entre carro e caminhão deixa feridos e bloqueia BR-381

Uma colisão entre um caminhão e um carro deixa feridos e bloqueia parcialmente a BR-381 em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (23/4).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe do posto de Jaguaraçu iniciou o atendimento da ocorrência por volta das 6h, em um local próximo ao Restaurante Siribi Colonial.

No veículo, de modelo Fiat Uno, os policiais encontraram o condutor, de 39 anos, e a passageira, de 26, com ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Grupo de Atendimento Voluntário de Emergências (Gave) de Nova Era e levados ao Hospital São José.

O carro ficou com o para-choque dianteiro e a porta do motorista danificadas e ainda está no local do acidente. Já o caminhão teve poucos danos e o motorista acompanha a ocorrência.

A pista está interditada no sentido Itabira/Belo Horizonte e o trânsito segue em meia pista. Ainda não há previsão de liberação.

