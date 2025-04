MG: idosa com esquizofrenia é resgatada; há suspeita de estupro pela 2ª vez

Uma mulher de 68 anos com deficiência foi encontrada seminua em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo (20/4). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em uma cama dentro do imóvel onde mora, no Bairro Primavera, e apresentava alguns ferimentos.

A suspeita é de que ela tenha sido estuprada. No ano passado, outra ocorrência por esse mesmo crime contra a idosa foi registrada. Um jovem é suspeito de cometer a violência sexual e está foragido.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os militares visualizaram a vítima na cama por meio de uma janela da residência. Os policiais precisaram arrombar a portar para conseguir entrar no imóvel. A idosa tinha ferimentos na cabeça e havia uma poça de sangue perto dela.

A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde, conforme a ficha médica, foram identificados traumas na face e sangramento vaginal. A idosa foi entubada e transferida para o Hospital Regional de Betim. Na UPA, os policiais foram informados de que a paciente é conhecida na unidade por ser cadeirante e fazer tratamento para esquizofrenia.

Testemunhas disseram que a vítima mora no mesmo lote que a filha, porém em casas separadas. No boletim de ocorrência, não consta o que essa mulher disse em relação ao crime sexual.

A polícia aponta como suspeito um vizinho de 24 anos. A mãe dele relatou que o filho está trabalhando com mineração, mas alegou não saber informar a cidade. A polícia ainda tenta descobrir o paradeiro do rapaz.

A Polícia Militar registrou que há um boletim de ocorrência por suspeita de estupro contra a mesma vítima em setembro de 2024. No entanto, o documento policial não traz outros detalhes.