Um homem foi condenado a 44 anos e 11 meses de prisão por ter estuprado duas sobrinhas menores de 14 anos em Itabira, Região Central de Minas.



Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o homem condenado praticou os abusos contra as sobrinhas em diversas ocasiões, inclusive documentando as práticas em fotos e vídeos. Os crimes eram cometidos na casa da avó das crianças, onde o homem morava.





Uma das meninas sofreu os abusos entre 2006 e 2009, quando tinha entre seis e nove anos. A outra foi abusada entre 2013 e 2019, quando tinha entre 10 e 16 anos.

Os crimes foram descobertos pela mãe de uma das meninas, após ela encontrar um vídeo. Ela procurou a delegacia e registrou a ocorrência. Segundo o MPMG, o assédio foi gravado pela adolescente, que já havia relatado os abusos a uma tia, mas não foi acreditada.