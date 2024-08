Um casal, de 33 e 34 anos, e dois filhos, de 16 e 11 anos, foram encontrados sem vida com suspeita de intoxicação por monóxido de carbono na noite desse domingo (11/8), em um prédio no bairro Aclimação, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





A ocorrência foi em uma unidade do quarto andar de um edifício dentro de um condomínio.





A família foi encontrada desacordada por um parente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do casal e dos filhos com sinais de intoxicação por monóxido de carbono.

A principal suspeita é de que um vazamento de gás de um aquecedor recém instalado no apartamento tenha causado as mortes.

Durante atendimento à ocorrência, ao abrir portas e janelas para ventilação do apartamento, outros dois familiares das vítimas, de 32 e 63 anos, passaram mal e foram levados para a UAI Tibery pela Unidade de Resgate para avaliação médica. O estado de saúde deles é estável.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso será investigado.

