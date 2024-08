Um cadáver foi encontrado na tarde deste domingo (11/8) no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte, por um homem em situação de rua, informou a Polícia Militar (PM). O corpo estava dentro de um carrinho de supermercado, abandonado perto de uma alça de acesso ao Anel Rodoviário.

A PM identificou a vítima como um homem de 42 anos. A motivação do assassinato ainda será apurada pelas autoridades.





Conforme a polícia, o homem em situação de rua contou que estava almoçando no local, como de costume, e viu o carrinho ali coberto por uma lona. Ao se aproximar, ele se deparou com o corpo e acionou os militares.

A PM registrou na ocorrência que a vítima estava com uma tornozeleira eletrônica e tinha vários ferimentos no rosto e na cabeça. Outra testemunha no local disse conhecer o homem morto, informando aos policiais que a família dele reside no Morro do São Paulo, no Bairro Santa Cruz.

A PM foi ao local e localizou um irmão da vítima, que não soube apontar a motivação para o assassinato. A Polícia Civil vai investigar o caso.