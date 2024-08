Duas pessoas morreram carbonizadas, presas às ferragens de um carro, depois de uma batida de frente contra uma carreta, na noite de sábado (10/08), na MGC-265, em Rio Pomba, na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta de 18h20, na altura do KM133, perto do restaurante Delícias da Roça.

Segundo as informações da polícia, o carro de passeio, um Chevrolet Celta, com placa de Rio Pomba, atravessou a pista em que seguia e colidiu contra uma carreta que vinha no sentido oposto, pegando fogo em seguida. "O incêndio se propagou rapidamente, atingindo também a vegetação de um bambuzal próximo ao sinistro. A Polícia Militar já se encontrava no local sinalizando o trecho", informou o CBMMG.

Depois de extinguir as chamas e com a chegada da perícia da Polícia Civil, os dois corpos carbonizados puderam ser removidos do interior do veículo.

O motorista do caminhão, de 46 anos, natural de Durandé, na mesma região, não se feriu. "Segundo relatado (pelo caminhoneiro), o automóvel trafegava em alta velocidade e não teria conseguido efetuar a curva, colidindo fortemente contra a carreta, perdendo a direção e capotando para fora da pista onde permaneceu caído na vegetação marginal", informa o CBMMG.



A rodovia MGC-265 é estreita e muito sinuosa nesse trecho, com vários segmentos sem acostamentos, vegetação encobrindo placas de sinalização, muitos acessos a comunidades e comércios até a baixada do Rio Pomba e Trevo das Mercês.