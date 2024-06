Motorista de um dos carros ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente

Uma batida de frente entre dois carros matou uma pessoas e feriu cinco na noite desse domingo (9/6), na BR-267, próximo ao distrito de Penido, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos carros seguia sentido Lima Duarte e invadiu a contramão, batendo de frente no veículo que seguia sentido contrário.

O condutor que seguia sentido Lima Duarte ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. Ele era o único ocupante do veículo.

No outro carro, cinco pessoas, sendo que duas ficaram gravemente feridas, foram levadas para um hospital da região.

Durante o atendimento à ocorrência, um terceiro carro bateu na traseira do veículo parado na pista, mas ninguém se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência. A perícia da Polícia Civil foi acionada e vai investigar a dinâmica do acidente.