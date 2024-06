Um homem, de 35 anos, foi preso por agredir uma garota de programa com um pedaço de cerâmica dentro de um motel no centro de Belo Horizonte, na noite desse domingo (9/6).

Segundo o boletim de ocorrência, os dois chegaram juntos ao estabelecimento. Ao cobrar o valor do programa, o homem se exaltou, quebrou a pia do banheiro do quarto e agrediu a mulher com um pedaço de cerâmica.

A mulher foi levada para atendimento médico no Hospital João XXIII com um corte no rosto e segue em observação.

O homem também foi atendido no João XXIII com um corte no supercílio. Ele foi liberado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.