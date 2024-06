Um homem, que ainda não foi identificado, foi morto com uma facada ao tentar invadir uma casa e ser abordado pelo morador da residência na noite desse domingo (9/6), no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador, de 37 anos, estava em casa quando escutou um barulho vindo do telhado da garagem do imóvel. Ele tentou verificar a situação pelo sistema de segurança da residência, mas percebeu que o suporte que mantinha as duas câmeras externas estava quebrado.

O homem, então, foi até o portão com uma faca e viu uma pessoa mexendo no telhado da garagem. O suposto invasor pulou do telhado ao perceber a presença do morador e foi em direção a ele.

O homem esfaqueou o invasor, que caiu ao chão. Logo depois, o morador acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

A esposa do morador da casa confirmou que escutou um barulho vindo do telhado da garagem e que o marido saiu para verificar a situação. Depois disso, ela não presenciou os fatos.

O Samu confirmou a morte do homem com um ferimento no tórax ainda no local da ocorrência. A perícia foi acionada e a faca usada no crime foi apreendida. O corpo foi removido para o IML e o morador da casa recebeu voz de prisão.