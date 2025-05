Vídeo: homem é baleado durante abordagem policial em Uberlândia

Um homem de 19 anos morreu baleado por policiais militares, depois de desobedecer a uma abordagem, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desse sábado (10/5).

Um vídeo mostra o momento em que o carro arranca, e os policiais atiram. Ele teria sido alvo de 11 disparos.



A ocorrência, segundo a Polícia Militar (PMMG), começou a partir de uma denúncia de uso de drogas em via pública, o que foi verificado por uma equipe de militares, no Bairro Jardim das Palmeiras, na Zona Sul da cidade.



O homem foi socorrido, mas não houve tempo de salvamento no Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A PMMG informou que, no automóvel, havia drogas, como maconha e metanfetamina, e um revólver.



Em nota, a Polícia Militar afirmou que "foi acionada via 190 com a denúncia de que várias pessoas estariam fazendo uso de drogas em via pública e conversando sobre a possível prática de crimes" e que "durante a intervenção, os militares abordaram um grupo de pessoas, sendo observado que um dos suspeitos permaneceu dentro de um veículo estacionado na via pública. Ao ser abordado, o indivíduo reagiu colocando a mão na cintura, ligando o automóvel e investindo com o veículo contra os policiais e civis que estavam próximo ao local. Diante da ameaça iminente à integridade física da guarnição e dos civis, os militares reagiram efetuando disparos de arma de fogo para repelir a agressão".

A nota segue com a informação de que "com o autor, foram localizados um revólver calibre .38, munições e certa quantidade de substância entorpecente. Consta em seus antecedentes criminais 05 (cinco) registros por tráfico de drogas, além de 2 (duas) ocorrências por acidentes de trânsito relacionados à tentativas de evasão de abordagens policiais".