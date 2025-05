MG: suspeito de jogar menino pela janela tentou fugir e foi contido

O padrasto de 25 anos, preso em flagrante suspeito de arremessar o enteado, de 4 anos, pela janela do quinto andar de um prédio em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse sábado (10/5), tentou fugir após a queda do menino. No entanto, o homem foi contido por moradores do condomínio até a chegada das autoridades. A informação foi confirmada pela Polícia Militar da cidade.

Segundo a PM, testemunhas ouviram gritos vindo do apartamento momentos antes da queda. Uma moradora do segundo andar disse ter ouvido uma discussão no apartamento onde a criança se encontrava com o casal e que escutou a criança gritar: “Não, não, não”, seguido de um barulho forte. Ao olhar pela janela, viu a criança caída na área gramada.

Outra testemunha, que reside no térreo, relatou que ouviu uma discussão vinda dos andares superiores e, em seguida, um som muito alto. Ao abrir a janela para verificar, viu a criança caída bem em frente à sua residência. Seu marido pulou a janela para prestar socorro. Ela relatou à PM ter ouvido a criança dizer: “Ele me jogou, ele me jogou”.

O menino foi encontrado consciente, em estado de choque, com uma escoriação leve no queixo. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional de Patos de Minas. Ainda no colo da mãe, o menino disse que “o mano”, apelido do padrasto, o havia jogado.

Moradores do condomínio informaram que o autor tentou fugir, mas foi contido na portaria até a chegada da Polícia Militar. A mãe permaneceu com a criança nos braços até a chegada do Samu. Ela afirmou ainda que o companheiro costumava fazer brincadeiras de mau gosto com o menino, como jogá-lo para o alto, o que sempre a preocupou.

O suspeito, por sua vez, contou que estaria brincando com a criança próximo à janela, mostrando a vista do apartamento, e a criança teria caído acidentalmente, pois ele não conseguiu segurá-la. Negou ter agido com maldade e afirmou considerar a criança como um filho.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil informou em nota que, "assim que acionada, a PCMG deslocou equipe de policiais e perícia oficial ao local do fato para realizar a coleta de elementos que irão subsidiar a investigação do caso. O suspeito foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, e preso em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio e, em seguida, ele ficou à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. A PC esclarece que a investigação prossegue para completa elucidação do caso".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice