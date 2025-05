Preso é morto enforcado na Penitenciária em Carmo do Paranaíba

A Polícia Civil investiga o caso de um preso que foi enforcado neste fim de semana na Penitenciária Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. O crime teria sido cometido por outro detento que estava na mesma cela.

A vítima do homicídio tinha 41 anos e teria problemas anteriores com o suspeito por conta deles fazerem parte de facções distintas. Pelo que foi repassado à investigação, os presos se desentenderam e o suspeito teria espancado a vítima, depois asfixiado o homem até a morte.

Ao chegaram na cela, os policiais penais já encontraram o detento morto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou por meio de nota que o próprio suspeito acionou os policiais penais de plantão para informar o homicídio e que foi aberta uma investigação preliminar interna, pela Polícia Penal, para apuração administrativa sobre o ocorrido. As investigações criminais e condução do inquérito são de responsabilidade da Polícia Civil.

"A direção da unidade prisional fez o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds), acionou a perícia da Polícia Civil; o Serviço Social do complexo penitenciário cuidou de comunicar o falecimento para a família", tam bém diz a nota da Sejusp.

A vítima deu entrada na penitenciária em Carmo Paranaíba em fevereiro de 2025, mas tem passagens pelo sistema prisional desde 2005. Ele passou por várias unidades prisionais do Estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia