Quadrilha especializada em roubo de cordões de ouro é presa em BH

Três homens foram presos suspeitos de roubarem cordões de ouro no bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ocorrência aconteceu durante um patrulhamento no bairro, durante a manhã desta segunda-feira (12/5).

Militares do 22º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento, se depararam com uma vítima que tinha acabado de ter sua correntinha de ouro roubada por três autores. Ainda segundo a corporação, após o delito, o trio tentou fugir em um veículo Toyota Corolla, que, durante o rastreamento na região, foi interceptado pelos policiais.

Durante a operação, dois homens, de 21 e 20 anos, foram presos, além de um jovem de 16 anos foi apreendido, suspeitos do crime. A Polícia Militar também apreendeu com eles duas correntinhas de ouro, quatro celulares, R$50 reais em espécie, um cartão e uma carteira de identidade, além do carro utilizado pelo trio.

Em um vídeo, divulgado pela corporação, dois policiais encontraram os celulares e os cordões escondidos no carro, confira:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima está acompanhando a ocorrência que está em andamento na sede do batalhão, no bairro Santa Lúcia, na região Centro Sul da capital mineira.