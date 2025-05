Crianças abandonadas no Dia das Mães são resgatadas pela PM

Três crianças, de 4, 6 e 8 anos, foram deixadas sozinhas e trancadas em casa pela própria mãe, de 28, no Bairro Penha, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce. O caso foi registrado nesse domingo (11/5), quando comemorou-se o Dia das Mães.

Segundo o boletim de ocorrência, o tio das crianças acionou a Polícia Militar para informar que os sobrinhos estavam sozinhos em casa e foram trancados pela mãe.

No local, a PM encontrou o imóvel fechado e os três menores no interior. Questionadas, as crianças falaram que a mãe havia saído com uma amiga e que eles estavam com fome. Os militares precisaram arrombar a porta para resgatar o trio.

Durante o atendimento à ocorrência, os policiais pediram para que o solicitante tentasse fazer contato com a mãe dos meninos, mas a mulher não atendeu o telefone. De acordo com o homem, não é a primeira vez que a mãe deixa os filhos sozinhos.



As crianças foram entregues pela polícia aos cuidados do tio. A militares ainda orientaram o homem a novamente acionar a PM caso a mulher voltasse e procurasse pelos filhos. Até o momento, ela não foi localizada.