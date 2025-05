Jovem morre e dois motociclistas ficam feridos ao atropelarem égua

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um motociclista, de 19 anos, morreu e outros dois, de 19 e 21 anos, ficaram feridos em um atropelamento de animal na BR-259, em Resplendor, no Vale do Rio Doce. O acidente foi registrado no início da noite desse domingo (11/5).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 33 da pista.

Três motociclistas seguiam no mesmo sentido da rodovia quando atropelaram uma água que atravessava a pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Um dos motociclistas de 19 anos morreu durante o primeiro atendimento no local do acidente.

As outras duas vítimas de 19 e 21 anos foram socorridas para o hospital de Resplendor. O estado de saúde dos motociclistas feridos e da égua atropelada não foi divulgado.

