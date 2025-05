Adolescente não aceita dançar com padrasto e ele acaba preso em MG; entenda

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 49 anos foi preso na madrugada deste domingo (11/5) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, diante da suspeita de importunação sexual, após chamar a enteada, de 14 anos, para dançar. O suposto crime teria ocorrido durante a Fenapraça, evento que reúne, entre outras coisas, música, artesanato e alimentação.

A Polícia Militar foi acionada quando a adolescente, no trajeto de volta para casa, contou o ocorrido à mãe e à irmã, que a acompanhavam.

A jovem relatou aos militares que recusou o convite do padrasto para dançar forró, momento em que o homem teria segurado em sua cintura com força a fim de obrigá-la. A mãe e a irmã da vítima confirmaram essa versão. Segundo a vítima, o episódio desencadeou nela uma crise de ansiedade.

A mãe disse aos militares que outras pessoas haviam a alertado sobre a predileção do seu companheiro por mulheres bem jovens. Segundo contou, eles estão juntos há 10 anos.

Outra enteada do suspeito, de 18 anos, porém, afirmou considerá-lo “como um pai”. A jovem também disse acreditar que não houve uma má intenção na conduta do padrasto, acreditando que a irmã entendeu errado a situação.

O homem confirmou à polícia que chamou a enteada para dançar. Embora também tenha admitido ter colocado a mão na cintura da jovem, ele negou qualquer ato de violência e “respeitou a recusa”. Mesmo assim, o padrasto foi levado à delegacia.

A importunação sexual é um crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, que consiste em praticar, sem a anuência da vítima, atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de um terceiro. A pena para este crime é de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui outro crime mais grave, como o estupro.