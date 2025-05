Grande BH: homem é alvo da PF devido a imagens de abuso sexual de crianças

Uma operação de combate ao abuso sexual infantojuvenil na Região Metropolitana de Belo Horizonte resultou, na manhã desta terça-feira (6/5), no cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal da capital mineira.

As investigações identificaram um morador da região que utilizava serviços de armazenamento em nuvem para manter e compartilhar arquivos contendo imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica. O objetivo é identificar possíveis vítimas e rastrear outros envolvidos no compartilhamento do material ilícito.

"Também foram localizados outros usuários fora do país que participavam da rede criminosa, o que motivou a atuação da Polícia Federal", disse a instituição em nota, sem explicar qual a relação dessas pessoas identificadas fora do Brasil com o homem alvo do mandado. A cidade onde ele foi preso também não foi informada.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia